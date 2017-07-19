Крышевавший порнобизнес украинский контрразведчик попался на взятке

Сотрудник военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) попался на взятке в 1,5 тысячи долларов. Об этом в среду, 19 июля, сообщается на сайте военной прокуратуры Южного региона страны.

В заявлении отмечается, что служащий крышевал порнобизнес в Днепропетровской области. В обмен на ежемесячную дань в размере 1,5 тысячи долларов он, в частности, «предупреждал своих подопечных о возможных проверках правоохранительных органов». Что подразумевается под порнобизнесом, в военной прокуратуре не уточнили.

В настоящее время стражи порядка проводят обыски на работе и по месту жительства контрразведчика, устанавливается причастность других лиц к преступлению. Задержанному вскоре будет объявлено подозрение в совершении преступления по части 3 статьи 369-2 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды).

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Согласно закону «О защите общественной морали», на Украине запрещено производство и обращение в любой форме продукции порнографического характера. При этом страна, по некоторым данным, является единственным государством в восточной Европе, где действуют подобные ограничения.

Проституция на Украине также запрещена законом. Занятие этой деятельностью, согласно статье 181-1 Кодекса об административных правонарушениях, карается штрафом. При этом с 2001 по 2006 год проституция являлась уголовно наказуемой.