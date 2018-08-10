На Украине предложили создать санитарную границу с «феодальной» Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предостерег украинцев от поездок на заработки в Россию и заявил о необходимости создать санитарную границу между странами. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, в первую очередь речь идет о блокировании пассажирского железнодорожного сообщения между Украиной и Россией. Министр считает, что украинцам нечего делать в «отсталой, феодальной стране». Инициатива ведомства в ближайшее время будет рассмотрена в правительстве, добавил он.

«Если мы говорим о заработках, то страны ЕС предлагают намного лучшие зарплаты, условия безопасности… В России нам делать нечего, там должна быть санитарная граница», — сообщил Омелян.

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10 августа сообщалось о намерении украинского железнодорожного оператора «Укрзализныця» прекратить сообщение с Россией, если власти введут такой запрет.

7 августа на Украине задумались об отмене прямых автобусных рейсов в Россию. «Это дополнительное давление на агрессора и изоляция неадекватного соседа, который не уважает законные границы государств», — заявлял первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

6 августа, Омелян выступил с инициативой о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Позднее он уточнил, что говорил исключительно об отмене пассажирских поездов.

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