Мэр украинского города обещал коррупционерам виселицу и попался на взятке

Мэр города Сколе Львовской области Владимир Москаль второй раз за три года попался на взятке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Еще в марте 2018-го [Москаль] осужден на 6,5 года за взятку. Однако апелляция все переносится. И Владимир Москаль остается мэром. Чтобы не потерять навыки, решил этот Москаль снова получить неправомерную выгоду на 68,7 тысячи гривен (более 160 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Но полиция и прокуратура тоже не потеряли бдительность. Москаль снова в наручниках!» — сообщил генпрокурор.

Первый раз за взятку в 18 тысяч гривен (43 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру») мэра Сколе задержали в августе 2015 года.

В апреле этого года Владимир Москаль предлагал установить перед мэрией виселицу для коррупционеров. Сюжет телеканала ZIK об этом доступен на YouTube. Таким образом мэр Сколе предлагал бороться со взяточничеством: «Берем шкуру, подвешиваем за ноги сюда и бьем по заднице — 20 буков или 25 буков. Кровь будет стекать по заднице». Сооружение виселицы для коррупционеров Москаль обещал профинансировать из собственных средств.

В мае этого года Владимир Москаль отметился антисемитским высказыванием. Выступая перед сотрудниками мэрии, мэр Сколе раскритиковал действующую украинскую власть и обвинил ее в предательстве национальных интересов. Он заявил, что «организованный неукраинской [в национальном смысле], а московско-жидовской властью спектакль (война в Донбассе — прим. «Ленты.ру») четвертый год забирает жизни лучших сынов Украины».

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