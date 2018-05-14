Мэр украинского города назвал киевскую власть «московско-жидовской»

Владимир Москаль, мэр города Сколе Львовской области, назвал нынешнюю украинскую власть «московско-жидовской». Видео с выступлением градоначальника опубликовал у себя на странице в Facebook глава Украинского еврейского конгресса Эдуард Долинский.

Выступая перед сотрудниками мэрии, градоначальник обрушился с критикой в адрес действующей власти и обвинил ее в предательстве национальных интересов, заявив, что «организованный неукраинской [в национальном смысле], а московско-жидовской властью спектакль (война в Донбассе, — прим. «Ленты.ру») четвертый год забирает жизни лучших сынов Украины».

Кромке того, Москаль рассказал о решающей роли евреев в исходе Второй мировой войны. По его мнению, в 1941 году они решили поддержать Советский Союз, что в конечном итоге привело к поражению Третьего рейха.

Два месяца назад суд приговорил Москаля к 6,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его признали виновным в получении взятки на сумму 18 тысяч гривен (около 42 тысяч рублей). Однако на время рассмотрения апелляции Москаль продолжает выполнять свои обязанности.

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