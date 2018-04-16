Чиновник попался на взятках кониной, говядиной и Lexus

В Казахстане начался судебный процесс над бывшим главой комитета по геологии и недропользованию министерства инвестиций страны Базарбаем Нурабаевым, которого обвиняют в получении взяток. Об этом сообщает Tengrinews.

Нурабаев оказывал покровительство компании «Жарык Алем инвест», просившей у него помощи в получении разрешения на разведку и добычу полезных ископаемых на Ирисуйском месторождении. Изначальная сумма взятки составляла 250 тысяч долларов (более 15,5 миллиона рублей), первой ее частью являлся автомобиль Lexus.

Чиновнику этого показалось мало, он потребовал у компании предоставить ему мясо лошади. Представитель «Жарык Алем инвест» приобрел животное на рынке за 300 тысяч тенге (более 57 тысяч рублей), после чего туша лошади была направлена в Астану, в дом сына Нурабаева.

Нурабаев этим не удовлетворился и потребовал привезти ему тушу коровы. Сотрудник «Жарык Алем инвест» вновь проследовал на рынок, где купил корову за 150 тысяч тенге (28,5 тысячи рублей), а затем направил тушу животного по уже известному адресу.

В общей сложности Нурабаев и его подельники получили взяток на почти 26 миллионов тенге (около 5 миллионов рублей). Отмечается, что представители компании, среди прочего, передали чиновнику автомобиль Audi.

Также Нурабаев обвиняется в создании преступной группы из 12 человек, использовавшей разные схемы получения взяток от предпринимателей. Его действия подпадают под часть 4 статьи 366 Уголовного кодекса Казахстана, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 80-кратной суммы взятки либо лишения свободы на срок до 15 лет, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.

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