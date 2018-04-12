В Самаре по делу о крупной взятке задержали двух офицеров ФСБ

Два офицера УФСБ по Самарской области задержаны по подозрению в получении взятки 2,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального следственного управления СКР Елена Шкаева.

Задержаны заместитель начальника службы экономической безопасности и начальник отдела «М» областного УФСБ, а так же посредники, не имеющие отношения к силовым структурам. Уголовное дело возбуждено по статьям о получении крупной взятки должностным лицом и о посредничестве во взяточничестве.

«По версии следствия, с марта 2016 года по март 2018 года офицеры получили более миллиона рублей от руководителя юридической службы одного из ООО. Деньги переводились на счета подконтрольной им организации через посредников и предназначались за бездействие в случае выявления нарушений в деятельности перевалочных баз нефти на территории Самарской области. В апреле 2018 года эти же сотрудники получили еще 1,5 миллиона рублей единовременно», — рассказала Шкаева.

По данным источника «Ленты.ру», задержаны два полковника УФСБ — Сергей Гудованный, много лет работавший в службе экономической безопасности, и Павел Черемшанцев, возглавлявший отдел «М», эти подразделения контролируют работу территориальных органов внутренних дел. При обыске в их квартирах и домах изъяты 181 миллион рублей наличными, нелегальное оружие и боеприпасы, в том числе гранаты и пистолет Макарова.

По словам источника, оба полковника подозреваются также в том, что активно сотрудничали с крупной местной оргпреступной группировкой, в том числе передавали служебную информацию.

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