Российская «Дорога» поборется за «Оскар»

Академия кинематографических искусств и наук опубликовала список фильмов, которые смогут претендовать на премию «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм». Лонг-лист доступен на сайте американской организации.

В список вошли 166 картин, в их числе одна российская — «Дорога» (The Road Movie) режиссера Дмитрия Калашникова.

17 декабря будет объявлен шорт-лист, в который попадут 15 лент из списка. Пять номинантов будут названы 22 января 2019-го, а лауреат «Оскара» станет известен 24 февраля.

10 сентября российский оскаровский комитет выбрал фильм, который поборется за премию американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Им стал «Собибор» Константина Хабенского.

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