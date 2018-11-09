Назван простой способ избежать преждевременной смерти

Ученые Университета Суррея (Англия) и Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне (Германия) показали, что воздействие дневного света помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 14 человек, которые подвергались влиянию голубого света (длина волны 450 нанометров) в течение 30 минут, что соответствует пребыванию на дневном свету. В ходе эксперимента у добровольцев оценивали жесткость артерий, степень расширения кровеносных сосудов, артериальное давление и уровень оксида азота в плазме крови.

Оказалось, что голубой свет способствует уменьшению систолического артериального давления (давление при сокращении сердца) на 8 миллиметров ртутного столба. Кроме того, у испытуемых снизились другие показатели риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличилась релаксация напряжения сосудов. Кроме того, возросла концентрация оксида азота, участвующего в защите кровеносной системы.

По словам исследователей, полученные результаты помогут разработать новые методы профилактики болезней сердца и сосудов, от которых ежегодно умирает более 150 тысяч человек в одной только Великобритании.

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