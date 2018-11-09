Школьников впервые отправят на уроки по ЛГБТ

В Шотландии впервые в мире в школах введут обязательный урок, на котором ученикам будут рассказывать о ЛГБТ-сообществе. Об этом сообщает The Guardian.

В государственных школах обязательным станет урок, на котором школьникам расскажут о гомосексуалах, бисексуалах, трансгендерах и интерсексуальности. Они будут изучать историю ЛГБТ-сообщества и его движения. Одной из целей занятий будет борьба с гомо- и трансфобией.

Решение было принято после того, как в министерстве образования ознакомились с рекомендациями по программе. Как отмечает газета, уклониться от изучения предмета по какой-либо причине нельзя.

По словам одного из разработчиков курса Джордана Дейли, нововведение позволит избавиться от предрассудков, оставшихся после отмены закона 1988 года. Тогда властям запретили пропагандировать гомосексуальность. Его отменили в 2001 году в Шотландии и еще спустя два года — во всей Великобритании.

Согласно исследованиям группы «Время инклюзивного образования» (Time for Inclusive Education), 9 из 10 гомосексуалов в Шотландии сталкивались с гомофобией в школе, а 27 процентов совершали попытки суицида. Кроме того, было выявлено, что в учебных учреждениях не осознают проблему предрассудков в отношении людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Шотландия считается одной из самых прогрессивных стран в Европе в отношении ЛГБТ, несмотря на то что декриминализировала гомосексуальность лишь в 1980 году — спустя 13 лет после того, как это сделали в других регионах Великобритании. В 2016 году бывший шотландский лидер Лейбористской партии Киза Дагдейл назвал парламент страны «самым гейским в мире»: четыре из шести лидеров партий в Шотландии были гомосексуальны или бисексуальны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!