Трамп подписал запрет на убежище для нелегалов

Президент США Дональд Трамп подписал документ, запрещающий нелегальным мигрантам просить убежище. Об этом он заявил в пятницу, 9 ноября, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома, передает Reuters.

По словам главы государства, он подписал прокламацию, согласно которой пересекшие границу США с Мексикой незаконно не смогут подать прошение. Это необходимо, чтобы они прибывали на американскую территорию легальным путем.

«Я только что подписал указ по иммиграции. (...) Нам нужна стена», — приводит его слова ТАСС.

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Как отмечает Reuters, запрет, вероятнее всего, будет быстро оспорен в суде.

В конце октября Трамп рассказал, что планирует запретить выдачу гражданства США рожденным на территории страны детям иностранцев.

В настоящее время караван из нескольких тысяч мигрантов направляется из Гондураса на север в сторону США. Трамп заявлял, что Соединенные Штаты могут закрыть южную границу страны для мигрантов и запретить им просить убежища в стране. Он также направил военных на границу. Также глава государства пригрозил урезать финансовую помощь странам Латинской Америки из-за мигрантского шествия.

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