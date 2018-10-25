Трамп отправил военных против каравана мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что направляет военных на южную границу страны для защиты американской территории от каравана мигрантов. Об этом глава государства написал в четверг, 25 октября, на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, глава Национального совета пограничного патруля Брэндон Джадд был прав, когда заявил, что инициированные демократами законы усложняют остановку мигрантов на границе. «Это должно измениться, но я направляю военных для [решения] этой национальной чрезвычайной ситуации. Они будут остановлены!» — говорится в сообщении.

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Ранее Трамп пообещал урезать финансовую помощь странам Латинской Америки из-за мигрантского шествия. В частности, он пригрозил Гондурасу.

В середине октября сообщалось, что примерно три тысячи мигрантов перешли границу Гондураса и Гватемалы и направляются на север в сторону Мексики. Позднее к ним присоединились еще примерно 1,3 тысячи человек. Движение, названное «Маршем мигрантов», не стихийно — у него есть организаторы. Гватемальская полиция не смогла остановить гондурасцев, цель которых — попасть в США или попросить убежища у мексиканских властей.

24 октября стало известно, что из Гватемалы в США выдвинулся второй караван из тысяч мигрантов.

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