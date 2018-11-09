Рубль поплыл

На фоне снижения нефтяных котировок курс рубля к доллару и евро в ходе торгов 9 ноября заметно пошатнулся, свидетельствуют данные Московской биржи.

На момент публикации курс доллара по отношению к российской валюте составлял 67,43 рубля — это максимальное значение с 11 октября, курс евро — 76,54 рубля.

Ослабление рубля произошло на фоне новостей о том, что стоимость нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель. Нефть марки WTI также дешевеет — стоимость барреля на торгах опускалась ниже 60 долларов.

Кроме того, по мнению экспертов, давление на курс российской валюты оказывают ожидания объявления новых антироссийских санкций со стороны США, передает «Интерфакс».

Ранее в ноябре главный экономист и заместитель главы Внешэкономбанка Андрей Клепач заявлял, что курс рубля в 2019 году может сильно ослабнуть под влиянием действующих и ожидаемых антироссийских санкций.

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