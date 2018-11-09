Саудовская Аравия приготовилась к концу нефтяной эры

Саудовская Аравия изучает возможные последствия распада Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, причиной для исследования вопроса являются опасения по поводу возможного падения глобального спроса на нефть, вследствие чего картель перестанет играть прежнюю роль на рынке.

В аналитическом центре KAPSaRC (King Abdullah Petroleum Studies and Research Center) сообщили, что исследование не связано с критикой США в адрес картеля, однако отметили, что эта позиция так или иначе будет учитываться.

«В королевстве понимают, что спрос на нефть не может длиться вечно. Кроме того, NOPEC никак нельзя игнорировать», — сказал изданию источник в Эр-Рияде.

В ходе биржевых торгов 9 ноября стоимость нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель. Нефть марки WTI также дешевеет — стоимость барреля опускалась ниже 60 долларов.

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