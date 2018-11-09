Поставка российского оружия в Индонезию оказалась под угрозой срыва

Контракт на закупку Индонезией российских самолетов Су-35 может сорваться из-за американских санкций. Об этом заявил официальный представитель ВВС Новьян Самьега, пишет Jane's.

По его словам, если ограничительные меры вступят в силу, Индонезия будет вынуждена закупать западные истребители. Подходящей альтернативой называют американский F-16.

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При этом, как отмечает Самьега, тот факт, что контракт уже подписан, не будет иметь значения, так как Индонезия вынуждена будет расторгнуть сделку.

Ранее, 6 октября, сообщалось, что задержка в исполнении контракта на поставку Россией 11 истребителей Су-35 Индонезии была связана с техническими деталями, а не антироссийскими санкциями США.

В феврале 2018 года Россия и Индонезия подписали соглашение на поставку 11 истребителей. Стоимость контракта оценивалась в 1,14 миллиарда долларов. Планировалось, что половину суммы — 570 миллионов долларов — оплатят поставками товаров. Начать передачу самолетов планировалось с 2019 года.

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