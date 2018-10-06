В Индонезии раскрыли причину задержки поставок российских Су-35

Задержка в исполнении контракта на поставку Россией 11 истребителей Су-35 Индонезии не связана с антироссийскими санкциями США. Об этом в субботу, 6 октября, сообщил «Интерфаксу» посол Индонезии в России Вахид Суприяди.

«Это связано с техническими деталями, а не с санкциями», — пояснил он.

По словам Суприяди, контракт предусматривает, что Индонезия частично заплатит за самолеты товарами, тип которых еще обговаривается. «В контракте указаны как минимум 16 продуктов, и сейчас министр торговли вместе со своим коллегой из России обсуждает их тип. Процесс все еще идет», — уточнил посол.

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О том, что поставка российских Су-35 Индонезии откладывается из-за американских санкций, сообщил ранее в октябре «Коммерсантъ». По данным источников издания, США не дали Индонезии гарантий не применять в отношении нее ограничительные меры из-за сотрудничества с Россией.

Соглашение на поставку 11 истребителей Россия и Индонезия подписали в феврале 2018 года. Стоимость контракта оценивалась в 1,14 миллиарда долларов. При этом отмечалось, что половину суммы — 570 миллионов долларов — оплатят товарными поставками. Начать передачу самолетов планировалось с 2019 года.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, которая стала основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России (два контракта на 98 машин), а также в версии Су-35СК продан в Китай (24 самолета, первые переданы в декабре 2016 года).

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