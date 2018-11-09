Бывшая солистка «Серебра» тяжело заболела и решила засудить «Сплетник»

Бывшая солистка женской поп-группы Serebro Елена Темникова рассказала о том, что борется с тяжелым заболеванием. Об этом она написала в Instagram в пятницу, 9 ноября.

«У меня аутоиммунное. И, как побочка, проблемы с кожей на лице. И это самая легкая побочка. Ее можно пережить и побороть», — призналась певица.

Она добавила, что не хотела бы, чтобы ее жалели. «С весны я борюсь всеми силами. Мои близкие, друзья, родные со мной», — отметила артистка.

По ее словам, на признание ее толкнула публикация портала «Сплетник», в которой ее обвинили в наркомании. Так авторы статьи объяснили ее проблемы с кожей.

«Ребята из "Сплетника" (и не только), во-первых: как вам не стыдно врать? А во-вторых: без обид, далее вами уже будет заниматься моя команда адвокатов. Мы начинаем подавать иски в суд за вашу абсолютнейшую клевету», — подчеркнула Темникова.

Накануне попала в больницу другая участница группы Serebro Ольга Серябкина.

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