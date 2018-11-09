Россию заподозрили в создании помех НАТО

Финляндия заподозрила Россию в создании помех для сигнала GPS во время учений НАТО Trident Juncture 2018. Об этом сообщает Yle.

Аэронавигационная служба предупредила о нарушениях в работе устройств GPS-навигации на севере страны. Помехи были зафиксированы 6 ноября и продолжались около суток.

По словам представителя службы, предупреждение было сделано на основе информации, полученной от Минобороны страны. «Несколько источников сообщили нам, что GPS-устройства на севере и северо-востоке Финляндии могут показывать ложные данные. Мы хотели донести эту информацию до авиакомпаний и других авиаслужб по причинам безопасности», — сказал он.

В военном ведомстве информацию комментировать отказались.

2 ноября портал The Barents Observer сообщал о неполадках в работе GPS-устройств на севере страны. Предупреждение о возможных помехах в сигнале GPS также выпускалось в конце октября, когда в Норвегии начались учения НАТО Trident Juncture 2018. Финляндия принимала участие в маневрах, которые закончились 7 ноября.

1 ноября сообщалось, что британские истребители поднялись в воздух над Шотландией из-за российских бомбардировщиков, пролетавших неподалеку.

Учения Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018») проходили в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них в общей сложности приняли участие около 50 тысяч военных, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники из 31 страны — государств, входящих в альянс, и их партнеров Швеции и Финляндии. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.

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