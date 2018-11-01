Истребители НАТО поднялись в воздух из-за российских бомбардировщиков

Британские истребители поднялись в воздух над Шотландией из-за российских бомбардировщиков, пролетавших неподалеку. Об этом сообщает RT.

Два российских сверхзвуковых бомбардировщика Ту-160 проводили учебные полеты недалеко от побережья Норвегии в Баренцевом и Норвежском морях. Это вызвало обеспокоенность НАТО, поскольку войска альянса в данный момент участвуют в учениях Trident Juncture 2018 в Норвегии.

Как сообщили в Минобороны России, маневры российских бомбардировщиков вынудили Великобританию поднять в воздух свои истребители из-за опасений, что Ту-160 могут направиться на юг, в сторону королевства.

Отмечается, что российские ведомство уведомило командование НАТО о проведении полетов.

Ранее сообщалось, что два Ту-160 совершат 10-часовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

31 октября в Норвегии началась активная фаза стратегических учений НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018»). В них принимают участие около 50 тысяч военнослужащих, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники из 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.

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