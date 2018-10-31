Российские бомбардировщики пролетят рядом с территорией учений НАТО

Два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-160 совершают 10-часовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей 31 октября, в день начала учений НАТО в регионе. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает «Интерфакс».

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполняют плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Самолеты вышли в заданный район для выполнения полетного задания», — заявили в ведомстве.

По информации агентства, полет ВКС выполняется в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других стран.

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В среду в Норвегии началась активная фаза стратегических учений НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018»). В них принимают участие около 50 тысяч военнослужащих, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники из 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.

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