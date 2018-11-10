Назван очаг возгорания в петербургском гипермаркете

Очаг возгорания, которое произошло в петербургском гипермаркете «Лента», мог находиться в располагающейся там пекарне. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщает в своем Telegram-канале радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на очевидцев.

«Началось все с гриля в пекарне, я у работника спросил», — заявил собеседник радиостанции, отметив, что оттуда огонь перекинулся на крышу здания.

Как сообщили ТАСС в петербургском главке МЧС, к настоящему времени открытое горение в гипермаркете уже ликвидировано. «Пожарным осталось потушить несколько небольших очагов», — уточнил представитель ведомства.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах города, в результате пожара пострадали два человека. Он уточнил, что пострадавший мужчина повредил ногу, у женщины был диагностирован гипертонический криз.

Пожар в гипермаркете «Лента» на набережной Обводного канала в Петербурге начался утром в субботу. Его площадь достигла 4,8 тысячи квадратных метров, позже на площади 3,2 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. При этом источник РИА Новости в экстренных службах города сообщал, что причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.

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