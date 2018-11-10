Сборная России по хоккею досрочно выиграла Кубок Карьяла, который проходит в Хельсинки. Результаты турнира появились на сайте отечественной команды.

Это стало возможным после того, как сборная Финлядии обыграла национальную команду Чехии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Шайбы забросили Артту Руотсалайнен (13-я минута), Йоонас Наттинен (27) и Сакари Маннинен (33).

В активе россиян шесть очков после двух матчей. Финны идут на втором месте (3 очка), шведы — на третьем (3), чехи — на четвертом (0).

Если в последнем матче турнира финны и шведы одержат победу, а россияне проиграют, отечественная команда все равно останется лидером. При равенстве очков первым показателем для определения мест в таблице является результат личной встречи между командами. Россияне одержали победу над финнами (3:0) и шведами (4:1).

Российская сборная в седьмой раз в истории стала победителем Кубка Карьяла в рамках Евротура (2006-2009, 2011, 2016, 2018).

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