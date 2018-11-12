Россию заподозрили в нарушении работы GPS-системы

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что Россия может иметь отношение к серьезным сбоям в работе системы GPS во время учений НАТО. Его слова передает финская телерадиокомпания Yle.

«Эту систему довольно легко вывести из строя, вполне возможно, что за этим стоит Россия. <...> Это послание всем странам, участвующим в военных учениях», — сказал Сипиля. Он уточнил, что работа системы была нарушена специально.

Премьер-министр отметил, что у России есть все средства для подобных действий. По его мнению, участие Финляндии в военных учениях НАТО вызывало у Москвы раздражение. Он добавил, что нарушения в работе GPS повышают риск авиационных происшествий и призвал страну лучше подготовиться к таким инцидентам.

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По данным издания, крупномасштабные сбои в работе GPS были зафиксированы в Финляндии в пятницу, 9 ноября. Об аналогичных нарушениях также сообщила Норвегия. Обе страны считают Россию причастной к неполадкам и планируют провести расследование инцидента.

Стратегические учения НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018») прошли с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В них приняли участие около 50 тысяч военных, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники из 31 страны — государств, входящих в альянс, и их партнеров Швеции и Финляндии. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.

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