Жиголо рассказал о тайных желаниях женщин

Австралиец Райан Джеймс (Ryan James), работающий в эскорте, рассказал, о чем его просят клиентки. Как сообщает издание New York Post, все женщины заказывают завтрак в постель.

На собственном сайте мужчина описывает себя как «всегда учтивого и вежливого джентльмена» и утверждает, что встречу с ним клиентка никогда не сможет забыть. Там же он выложил список подарков, которые женщины могут делать ему, среди них костюмы Hugo Boss, туфли Prada и часы TAG Heuer.

Самая популярная услуга среди клиенток Джеймса — роскошное свидание с ужином, включающее в себя «шесть часов удовольствий», проведенная совместно ночь и завтрак в постель.

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Мужчина считает, что большинство его клиенток легко могли бы «познакомиться с мужчиной в баре», но они приходят к нему за лаской и интересными беседами. Некоторые из них постоянно одиноки, другие недавно расстались с мужьями, но есть и замужние женщины. Самой молодой клиентке Джеймса было всего 20 лет, но чаще всего к нему обращаются дамы за 30.

До того, как стать жиголо, Джеймс работал в одной из крупных финансовых компаний. Мужчина утверждает, что теперь стал счастливее и зарабатывает больше: от 400 до 6000 австралийских долларов (от 19,5 тысячи рублей до 292,5 тысячи рублей) за одну ночь.

Сначала мужчина скрывал свою работу от семьи, но со временем признался. Родственники отреагировали не слишком хорошо, однако относиться к Джеймсу хуже не стали.

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