Работница эскорта рассказала о реальной стороне своей жизни

22-летняя жительница Австралии Белла Ларуэ рассказала, почему решила больше не трудиться в офисе, а занялась выполнением желаний мужчин. Интервью с ней публикует издание Daily Mail.

По словам Ларуэ, она приехала в Австралию из Сингапура, где была вынуждена каждый день ходить на работу и видеть одних и тех же коллег. В один день она поняла, что хочет работать в эскорте.

Сейчас она берет за свои услуги по 550 долларов в час и иногда зарабатывает до 10 тысяч в неделю. За дельный совет другим работницам этой сферы Ларуэ берет пять тысяч долларов.

По словам женщины, ее нынешнее занятие позволяет свободно распоряжаться личным временем. Но главным преимуществом она считает возможность покупать себе дорогие вещи. Среди них она называет одежду популярных брендов, ювелирные украшения. Благодаря хорошему заработку Ларуэ удалось купить автомобиль своей мечты. Также она рада возможности путешествовать.

Среди ее клиентов попадаются самые разные люди. Это и женатые мужчины, и одинокие, люди разных профессий. Некоторые из них хотят иметь интим с красивой девушкой, другим просто важно внимание.

Свой финансовый успех Ларуэ объясняет тем, что имеет модельную внешность и умеет чувствовать на психологическом уровне желания мужчин.

В феврале сообщалось, что жительница Великобритании, обслуживающая до 30 мужчин за вечер в своем автофургоне, считает секс-индустрию работой мечты. Она рада, что может зарабатывать много денег и заботиться о своих многочисленных животных.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!