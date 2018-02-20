Проститутка рассказала об особенностях своей напряженной работы и бухгалтерии

Жительница Великобритании Кири Редфилд работает проституткой и считает себя честным бизнесменом. Она зарегистрировала фирму, исправно платит налоги и считает себя добропорядочным гражданином, пишет The Sun.

Ее биография начиналась обычно. Она хорошо окончила школу, выучилась на медсестру, работала на фабрике. Но после 20 лет поняла, что хочет работать в секс-индустрии. Ей показалась привлекательной идея зарабатывать деньги сексом. Чтобы стать привлекательнее, она сделала себе силиконовую грудь. Редфилд гордится, что ей удалось сняться в порнофильмах, и ее изображения украшали обложки дисков с фильмами для взрослых.

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Сейчас у Редфилд своя фирма, о своих доходах она отчитывается перед налоговыми органами. Сам бизнес состоит в обслуживании клиентов в автофургоне, которых за вечер бывает до 30. Редфилд старается не ограничивать спектр предоставляемых услуг какими-то рамками. На фургоне она путешествует по стране в поиске клиентов.

Муж Кири Редфилд относится спокойно к занятиям жены. У них две собаки и 11 кошек. Редфилд говорит, что счастлива иметь хороший заработок и помогать животным.

В ноябре 2017 года проститутка, переспавшая с 10 тысячами мужчин, написала книгу о том, как стать финансово успешной в секс-индустрии. По мнению автора, на заработок не влияют ни внешность проститутки, ни ее возраст.

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