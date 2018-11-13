Названа дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO объявил окончательную дату выхода восьмого сезона сериала «Игра престолов». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте канала.

Новые эпизоды шоу выйдут в апреле 2019 года. Восьмой сезон станет последним.

«Каждая битва. Каждое предательство. Каждый риск. Каждая драка. Каждая жертва. Каждая смерть. Все ради трона», — говорится в подписи к ролику.

В августе сообщалось, что релиз серий задумали отложить. По словам кинематографиста Джо Бауэра, ответственного за специальные визуальные эффекты в шоу, проект будет претендовать на награды «Эмми» в 2020 году. Чтобы получить право быть номинированным на премию, сериал должен выйти в промежутке между 1 июня 2019-го и 31 мая 2020 года.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. В России сериал будет доступен эксклюзивно в онлайн-сервисе Amediateka Home of HBO одновременно со всем миром.

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