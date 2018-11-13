Ставки по кредитам снизились

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам, следует из данных на сайте банка. Теперь минимальная ставка равняется 11,9 процента.

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Снижение ставок в рамках новогодней акции составило два процентных пункта. Новые условия будут действовать до 31 января. Также увеличен максимальный срок кредита — до семи лет.

Минимальная ставка действует для кредита на срок от трех до 60 месяцев при подаче заявления онлайн на сайте банка. При обращении в отделение стоимость вырастет до 12,4 процента.

По словам управляющего директора дивизиона «Занять и сберегать» Сергея Широкова, которые приводит РИА Новости, Сбербанк традиционно устраивает новогодние акции, поскольку ближе к концу года спрос на кредитование повышается на 60 процентов по сравнению с первыми месяцами года.

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