В Таиланде задумались о запрете детских боев после смерти 13-летнего боксера

Парламент Таиланда рассматривает закон о запрете боев с участием детей. Об этом сообщает BBC News.

Предлагается полностью запретить бойцам младше 12 лет участвовать в поединках. Спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет, согласно этому закону, будут регистрировать. По новым правилам будут обязательными наличие разрешения от родителей и защитная экипировка.

Причиной послужила смерть 13-летнего бойца муай-тай Анучи Тасако, который скончался от кровоизлияния в мозг спустя двое суток после поединка. Инцидент вызвал крупный общественный резонанс.

Тасако начал принимать участие в боях с восьми лет. На его счету было 170 поединков по тайскому боксу. Для ребенка спорт был возможностью заработать деньги для семьи.

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