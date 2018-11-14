Свидетель рассказал об убийстве Талькова

Бывший сотрудник московского уголовного розыска Сергей Ломов рассказал о том, что произошло в день смерти певца Игоря Талькова. Его слова передает Пятый канал.

«Это обычная была склока, которая переросла в грязную драку… Цепь трагических случайностей», — заявил Ломов, отметив, что убийство артиста произошло «без умысла».

Ломов добавил, что Тальков принимал непосредственное участие в потасовке.

Он подтвердил, что пистолет, из которого застрелили Талькова, незаконно принадлежал телохранителю певицы Азизы Игорю Малахову. Его в итоге осудили за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия.

13 ноября стало известно о возобновлении расследования убийства Талькова, которое называют одним из самых загадочных преступлений отечественного шоу-бизнеса. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах уточнил, что это действие носит технический характер.

Советский певец Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Его застрелили перед выходом на сцену возле гримерки.

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