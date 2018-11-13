Следователи вернулись к делу об убийстве Игоря Талькова

Возобновлено расследование уголовного дела об убийстве Игоря Талькова; певец был убит 6 октября 1991 года. Об этом во вторник, 13 ноября, «Ленте.ру» сообщил Сергей Капитонов, официальный представитель петербургского главка Следственного комитета России (СКР).

«Возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного (...) по факту убийства 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" певца Игоря Талькова», — сказал Капитонов. По версии следствия, преступление было совершено Валерием Шляфманом, работавшим администратором Талькова.

«В ходе следствия были собраны достаточные доказательства, на основании которых 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана в совершении убийства Игоря Талькова по неосторожности, и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что в январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в Государство Израиль», — сказал Капитонов.

В связи с этим 19 марта 1993 года производство по уголовному делу приостановлено, так как обвиняемый скрылся от следствия или суда. По словам Капитонова, 3 ноября 2018 года петербургский главк СКР возобновил расследование этого уголовного дела. «Ранее потерпевшей была признана мать Талькова, но сейчас она скончалась. Следствием удовлетворено ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы Игоря Талькова, о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла», — отметил Капитонов.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, возобновление уголовного дела носит технический характер, и после того, как признанная потерпевшей Татьяна Талькова и ее адвокаты ознакомятся со всеми материалами дела, его вновь приостановят — до тех пор, пока Валерий Шляфман, заочно арестованный судом, не попадет в руки российского правосудия.

Советский певец Игорь Тальков стал известен широкой публике после выступления в 1987 году на фестивале «Песня года» с композицией «Чистые пруды». Он был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Талькова убили непосредственно перед выходом на сцену в коридоре возле собственной гримерки из огнестрельного оружия.

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