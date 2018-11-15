Холостяк спьяну купил свинью, павлина и саламандру и удивился с утра

Пьяный китаец приобрел на интернет-распродаже живую свинью, павлина и исполинскую саламандру и забыл об этом. Как сообщает издание South China Morning Post, мужчина очень удивился, обнаружив животных в списке сделанных покупок на следующий день.

Мужчина под ником Puzhexu рассказал о произошедшем в китайской социальной сети WeChat в понедельник, 12 ноября. Он признался, что бурно отметил накануне День холостяка — китайский праздник, в который проходят массовые распродажи как в обычных, так и в онлайн-магазинах. Китаец отметил, что с утра начал пить и бесконтрольно покупать разные вещи в интернете.

«Я думал, что всего лишь заказал два комплекта одежды. Я решил посмотреть, когда мне ее доставят, и увидел, что купил живую свинью и павлина», — написал он. Затем Puzhexu заглянул на сайт другого магазина и обнаружил, что заказал еще и саламандру.

Он поделился с пользователями скриншотами необычных покупок: таиландского минипига за 278 юаней (2,7 тысячи рублей), обыкновенного павлина за 390 юаней (3,8 тысячи рублей) и японской исполинской саламандры, «весящей от 1,4 килограмма до 1,6 килограмма» за 288 юаней (2,8 тысячи рублей).

Пост мужчины набрал 10 тысяч лайков и больше 14 тысяч репостов в социальной сети Weibo.

В этом году объем интернет-продаж в День холостяка на сайтах, принадлежащих компании Alibaba Group, составил рекордные 213,5 миллиарда юаней (около 2 триллионов рублей). Всего за сутки было продано более миллиарда товаров.

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