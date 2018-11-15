В словах Путина обнаружили пример вмешательства в выборы

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко нашел в словах президента России Владимира Путина пример вмешательства в выборы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодняшние заявления Путина являются явным примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине, несмотря на то, что кампания еще даже не началась», — заявил он.

По словам Цеголко, «очевидна неприязнь» российского лидера к украинскому «как государственному деятелю, который сорвал планы Кремля по возвращению Украины под контроль Российской империи». Он также подчеркнул, что «вопрос о власти на Украине будет решать не Кремль, а украинский народ».

Выступая на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита, Владимир Путин заявил, что будущие лидеры Украины «придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует, и нужно выполнять минские соглашения». По его словам, Порошенко «не проявил желания и готовности» к их реализации.

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