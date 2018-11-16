Путин внезапно появился в аптеке

Президент России Владимир Путин после совещания по проблемам обеспечения граждан лекарствами заехал в одну из аптек петербургского Пушкина. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства захотел лично удостовериться в наличии необходимого набора лекарств по доступным ценам и сам попросил остановиться у торговой точки. Туда он отправился в сопровождении и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

Путин попросил провизора пригласить заведующую. Та заверила его, что в продаже всегда есть препараты из перечня жизненно важных и необходимых лекарств.

Президент захотел узнать, на что бы заведующая рекомендовала обратить внимание губернатора. Она в свою очередь посетовала, что аптеке не разрешается иметь большой крест на вывеске, дабы не портить исторический облик района (Пушкин — крупный туристический центр, там находится музей-заповедник Царское Село — прим. «Ленты.ру»).

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«А мы здесь остановились, потому что увидели вывеску», — сказал с улыбкой Путин. Беглов пообещал разобраться.

На выходе главу государства встретили местные жители, увидевшие президентский кортеж. Один из них пошутил, что собравшиеся подумали, будто Путин заболел. «Нет, слава Богу!» — рассмеялся он и пожелал всем здоровья.

На прошедшем незадолго до этого совещании российский лидер поручил обеспечить граждан необходимыми лекарствами вне зависимости от их места жительства. Он напомнил, что ежегодно на эти цели выделяется около 380 миллиардов рублей.

В сентябре 2015 года Путин признался, что «старается не лечиться, а заниматься спортом».

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