Путин поручил обеспечить россиян лекарствами

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения граждан лекарствами в необходимом объеме. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 16 ноября.

«Дело не в распределении полномочий, дело совершенно не в этом, главное, чтобы люди, независимо от того, где они живут, получали необходимую помощь», — сказал глава государства на совещании по проблемам обеспечения медикаментами.

По словам Путина, каждый год из федеральной казны на лекарственное обеспечение выделяется порядка 380 миллиардов рублей. В первую очередь необходимо понять, рационально ли используются эти средства, подчеркнул российский лидер. «Позволяют ли эти траты снять с людей бремя расходов на необходимые лекарственные препарата», — добавил он.

Президент также указал, что основную нагрузку ответственности по данному вопросу несут субъекты Федерации.

Ранее в пятницу сообщалось, что врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой включить регион в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей. По его словам, после включения в программу препараты будут выдавать в аптеках бесплатно.

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