Кожемяко попросил Медведева включить Приморье в новый лекарственный проект

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой включить регион в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 16 ноября.

Врио главы региона встретился с премьер-министром во Владивостоке. Кожемяко сообщил Медведеву, что этот проект важен для Приморья, так как в регионе проживает большое количество детей, нуждающихся в лекарственном обеспечении.

Медведев в свою очередь предложил врио губернатора подготовить необходимые документы для участия проекте.

После встречи Кожемяко пояснил журналистам, что участие в пилотном проекте предполагает изменение формы обеспечения лекарственными препаратами детей на территории края.

«Предполагается, что лекарства будут получать бесплатно в аптеках те, кто в них нуждается. После принятия ряда законов мы перешли на монетизацию, когда граждане получали среднюю стоимость, около 800 рублей, на лекарственное обеспечение и не всегда могли [лекарства] приобрести», — сказал он.

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