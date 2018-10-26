Глава Приморья приехал к рухнувшему мосту

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко выехал на место обрушения моста. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что в настоящее время на месте ЧП работают представители МЧС, сотрудники полиции, спасательные службы, представители администрации региона. «Важно наладить сообщение, надо посмотреть состояние объездных дорог, обеспечить проезд. На месте посмотрим, какие силы и средства необходимо направить, чтобы помочь и приступить к аварийно-восстановительным работам», — подчеркнул он.

Обрушение произошло в пятницу, 26 октября, в Михайловском районе на трассе Владивосток — Арсеньев возле села Осиновка.

Мост рухнул, когда по нему ехал большегруз Volvo, а за ним — легковой автомобиль Mazda Demio. Во время обрушения фура скатилась вниз и придавила Mazda. По предварительной информации, погиб один человек.

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