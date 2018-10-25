Олег Кожемяко взялся за здоровье приморцев

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко встретился с главврачами Приморья. В ходе профильной конференции руководитель края выслушал мнения специалистов об имеющихся в медучреждениях проблемах, а также озвучил первоочередные задачи, связанные с модернизацией системы здравоохранения в регионе. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Кожемяко отметил, что на данный момент по всему краю сохраняется тенденция нехватки кадров в системе здравоохранения. Это связано не только с недостаточными зарплатами, но и с отсутствием оборудования: многие молодые специалисты не хотят работать, поскольку не могут реализовать свои способности.

«Безусловно, здесь потребуются кардинальные меры для того, чтобы повысить привлекательность специалистов первичного звена. Сейчас мы разработали комплекс мер, которые позволят привлекать кадры. В ближайшее время они поступят в Законодательное собрание», — сказал он.

Врио губернатора подчеркнул, что модернизация должна затронуть каждый ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), амбулаторию и участковую больницу региона.

«Такие задачи стоят перед властями уже достаточно давно. Руководству здравоохранения должно быть стыдно за то, что они весьма затянули этот процесс», — заключил он.

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