Прокуратура начала проверку после обрушения моста в Приморье

Региональная прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Приморском крае. Об этом в субботу, 27 октября, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как отмечается в сообщении, в ходе проверки прокуратура оценит исполнение требований законодательства по содержанию и обслуживанию рухнувшего участка дороги.

Кроме того, как уточнили в надзорном ведомстве, следователи уже возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») в отношении водителя грузовика, который ехал по мосту, когда тот рухнул.

«Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратуры края», — подчеркнули в ведомстве.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко на своей странице в Instagram сообщил, что в результате обрушения моста погибли женщина и ее малолетняя дочь. Он также заявил, что расследование обстоятельств произошедшего будет продолжаться. «Сейчас известно, что вес фуры значительно превышал допустимую нагрузку моста. Ограничивающий знак перед мостом был», — добавил он.

Обрушение произошло в пятницу, 26 октября, в Михайловском районе на трассе Владивосток — Арсеньев возле села Осиновка. Мост рухнул, когда по нему ехал большегруз Volvo, а за ним — легковой автомобиль Mazda Demio. Во время обрушения фура скатилась вниз и придавила Mazda. Кожемяко в тот же день выехал на место происшествия.

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