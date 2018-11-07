Кожемяко обсудит с главой ФАС вопрос снижения цен на рыбу в Приморье

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко намерен обсудить главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым вопрос снижения цен на рыбу в регионе. Об этом сообщает газета «Известия» в среду, 7 ноября.

2 ноября областные рыбохозяйственные компании и предприятия торговли подписали соглашение о поставках рыбы напрямую, что позволит реализовывать ее по социальным ценам. Кожемяко принял участие в церемонии подписания документа.

Между тем соглашение не удовлетворило Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) и она обратилась в ФАС.

Врио губернатора Приморья выразил недоумение в связи с этим фактом. По его мнению, президент ВАРПЭ Герман Зверев должен заниматься обеспечением населения рыбой, а не создавать условия для экспорта.

«ФАС должна заниматься вопросами картельных сговоров в случае повышения цены, а никак не понижения цены... Для меня было странным это заявление», — подчеркнул Кожемяко.

25 октября Олег Кожемяко заявил о необходимости модернизации системы здравоохранения в регионе. Одной их острых проблем он назвал нехватку кадров. По его словам, уже разработан комплекс мер, который позволит решить эту проблему.

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