Популярные кроссовки оказались опасны для здоровья

Сотрудники обувного ретейлера Size? определили, что внутренняя часть кроссовок более грязная, чем их подошвы. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты изучили материалы, из которых изготовлены популярные модели брендов Converse, Nike и adidas. Они взяли пробы с внешней и внутренней поверхностей, а также с подошв обуви и поместили их в теплое темное место на пять дней, чтобы проследить, как будут размножаться бактерии.

В первую очередь были исследованы черная и белая пары кроссовок Nike Air Force 1. Несмотря на то что визуально белая обувь всегда выглядит более грязной, чем черная, именно на последней скопилось больше вредоносных бактерий.

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Затем специалисты задались вопросом, насколько опасно надевать обувь на босую ногу. Выяснилось, что при ношении классических кедов Converse без носков внутри скапливается в три раза больше микробов.

Примечательно, что самыми чистыми оказались кроссовки, которые подверглись проверке после тренировки в спортзале, а больше всего опасных бактерий скопилось на всех поверхностях adidas Munches после вечеринки в ночном клубе.

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