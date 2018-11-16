Огромного крокодила заарканили и живьем вытащили из реки

В Малайзии поймали четырехметрового гавиалового крокодила, который три недели пугал рыбаков и превратился в местную знаменитость. Об этом сообщает New Straits Times.

Сотрудникам департамента дикой природы и национальных парков понадобилось около 30 минут, чтобы совладать с рептилией. Они набросили на тело и морду крокодила веревку, а затем вытащили его на берег. Его вес составлял около 100 килограммов.

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Хищник объявился в районе плотины на реке Бернам около трех недель назад. Местные рыболовы опасались, что крокодил может на них напасть. Другие, наоборот, специально приезжали к реке, чтобы посмотреть на огромную рептилию.

«Эта плотина славится у любителей рыбалки разнообразием видов рыбы. Теперь крокодил пойман, и мы, наконец, можем вздохнуть с облегчением», — заявил 59-летний рыбак Шахарин Самсуддин (Shaharin Samsuddin). Он заметил, что поймать рептилию было не так уж трудно.

Гавиаловые крокодилы встречаются в Индонезии, Малайзии и Вьетнаме. Предпочитают болота, озера и реки с медленным течением. Могут вырастать до шести метров в длину, однако такие крупные особи встречаются очень редко.

В феврале сообщалось, что австралийский охотник Роджер Мэтьюс поймал живьем двух огромных гребнистых крокодилов, которые истребляли скот на Северной территории. Длина клыков этих рептилий была сравнима с человеческой ладонью.

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