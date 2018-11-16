Садист издевался над умершими людьми в соцсетях и загремел в тюрьму

Британец Вайл Пол Хинд (Vile Paul Hind) попал под стражу после того, как написал несколько грубых комментариев на страницах погибших подростков в Facebook. Об этом сообщает The Sun.

Хинд использовал поддельные аккаунты, чтобы оставлять сообщения. На странице студентки Оливии Берт (Olivia Burt), которая погибла в 20 лет, он называл девушку проституткой, а также писал грубые ответы на комментарии скорбящих друзей и родственников. Кроме того, мужчина разрисовал фотографию девушки свастиками.

Семья Берт назвала Хинда больным садистом. Родственники погибшей отметили, что комментарии мужчины заставили их испытывать физическое недомогание и сильнейшие эмоциональные страдания.

Садист также оставлял грубые комментарии и на страницах других погибших британцев, включая девушку Ханну Уайтридж (Hannah Witheridge), которая умерла в 2014 году в Таиланде.

«Ханна неспособна защитить себя. Троллинг при жизни ужасен, троллинг покойного — это абсолютное зверство», — заявила сестра девушки на слушаниях в суде.

Сам Ханд сказал, что вытворял подобные вещи из-за скуки и недостатка внимания. Он делал скриншоты комментариев, чтобы отправлять их друзьям и смеяться над ситуацией вместе с ними.

Суд назначил мужчине наказание в виде 14 месяцев лишения свободы. Прокуроры надеются, что тюремное заключение станет хорошим предупреждением для остальных онлайн-троллей.

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