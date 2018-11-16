Белокожая модель годами притворялась чернокожей

Белокожая шведская модель Эмма Халлберг (Emma Hallberg) в течение нескольких лет публиковала в своем Instagram фото, где она была изображена чернокожей.

Пользователям удалось разоблачить ее обман, обнаружив, что девушка на самом деле красится под мулатку. Они обвинили модель в издевках над чернокожими. На скандал обратило внимание издание indy100.

Некоторые пользователи обнаружили в сети снимки, где Халлберг предстает в своем природном облике, без загара и макияжа. Они предположили, что девушка искусственно изменила цвет кожи. Позднее ее чернокожие подписчицы заметили, что черты лица Халлберг не похожи на лица мулатов или чернокожих.

Однажды на вопрос подписчицы модель заявила, что никогда не была мулаткой. Она заметила, что у нее просто «сильный загар». Большинство комментаторов не оценили ее признание и опубликовали доказательства того, что девушка умышленно красится в мулатку. «Может кто-то это остановить?» — злились они.

Подписчики обвинили модель в обмане. Комментаторы утверждали, что она грубо заимствует культуру чернокожих, издеваясь над ними. Поведение Халлберг они назвали бесчеловечным. «Проблема в том, что ее хвалят, она получает десятки тысяч лайков за то, что она выглядит этнической, смешанной, экзотической и так далее. Тогда как фактически чернокожие женщины постоянно говорят, что наши собственные черты уродливы», — комментировали они.

Обиженные ею девушки призвали ее прекратить обман. Сама Халлберг никак не отреагировала на обвинения.

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