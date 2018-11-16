Пенсионер 25 лет покупал лотерейные билеты и выиграл треть миллиарда долларов

Житель Манхэттена стал обладателем крупнейшего выигрыша в истории лотереи Нью-Йорка. Об этом сообщает издание New York Times.

67-летний Роберт Бейли (Robert Bailey) каждую неделю покупал лотерейные билеты и вписывал туда цифры 8, 12, 13, 19, 27 и 4, подсказанные родственником четверть века назад. Благодаря этой комбинации он уже выигрывал 30 тысяч долларов (два миллиона рублей), а теперь она принесла ему второй куш — 343,9 миллиона долларов (23 миллиарда рублей).

Материалы по теме Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни

Победители американских лотерей могут получать деньги по частям в течение нескольких лет, либо отказаться от части суммы и забрать остаток сразу. Бейли выбрал второй вариант. Послу уплаты налогов ему досталось 125,4 миллиона долларов (8,4 миллиарда рублей).

Пенсионер намерен купить дом с участком для своей матери, инвестировать часть денег и заняться туризмом. «Я давненько не бывал в Лас-Вегасе», — признался он. Бейли обещает не забыть и о друге, который в дождливый день подвез его к магазину, где продавался выигрышный билет. Кроме того, он заметил, что хочет отдать должное Манхэттену, но не уточнил, как именно.

В начале июня сообщалось об американце, который 18 лет вписывал в лотерейный билет одни и те же числа и выиграл миллион. Деньги он собирается потратить на погашение ипотеки.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!