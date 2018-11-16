Паспорта россиян оказались в открытом доступе

Копии паспортов и других документов россиян хранятся в открытом доступе на компьютерах многофункциональных центров предоставления государственных услуг (МФЦ). Утечку обнаружил «Коммерсантъ».

В каждом МФЦ есть компьютер общего пользования, подключенный к сканеру. Такие компьютеры не защищены паролем и подключены к интернету, чтобы посетители могли загрузить копии документов на портал госуслуг прямо из центра. В издании проверили ряд компьютеров в МФЦ и обнаружили, что на них в общем доступе хранятся сотни разных документов: копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках. Любой желающий может унести с собой сканы на флешке или отправить себе по почте.

В министерстве экономики и Роскомнадзоре отметили, что МФЦ обязаны обеспечить конфиденциальность персональных данных граждан. Даже если пользователь забыл удалить свои документы с общего компьютера, администраторы центров госуслуг должны раз в день очищать рабочий стол и корзину компьютеров. По словам собеседников издания, этими правилами часто пренебрегают.

Эксперты считают, что такие персональные данные можно легко продать через интернет. Злоумышленники смогут использовать сканы паспортов и номера телефонов для рекламных рассылок, оформления кредитов и микрозаймов. По мнению аналитиков, получить компенсацию ущерба в таком случае будет затруднительно. Для этого придется доказывать прямую связь между сканированием документов в МФЦ и полученным вредом. Более вероятно, что суд расценит действия человека как небрежное отношение к документам.

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