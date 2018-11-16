ВДВ возьмут к себе противоракетчиков

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России будут усилены тремя новыми подразделениями. Об этом сообщил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников на встрече с иностранными военными атташе, передает «Интерфакс».

«В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, обладающие интегрированными возможностями по нанесению противнику поражения», — пояснил он.

По его словам, Россия продолжит развивать мобильные компоненты войск, поскольку в мире существует значительные угрозы для безопасности страны. «[Они] приобретают комплексный характер, затрагивают политическую, военную, экономическую, информационную и другие жизненно важные сферы деятельности государства», — подчеркнул Вязников.

В сентябре стало известно, что ВДВ готовят техническое задание на создание десантного конвертоплана (гибрид самолета и вертолета). В марте сообщалось, что Россия стала первой страной, научившейся десантировать тяжелую технику с людьми при помощи парашютных систем.

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