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Россия создаст десантный конвертоплан

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ВДВ России готовят техническое задание на создание десантного конвертоплана (гибрид самолета и вертолета), сообщил РИА Новости источник в оборонной промышленности.

«ВДВ прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя. До конца сентября планируется получить техзадание и открыть опытно-конструкторскую работу по данной машине», — сказал собеседник.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, российская армия может получить конвертоплан в 2023 году в рамках действующей госпрограммы вооружений.

«На создание летного образца такой машины должно уйти где-то три-пять лет, после чего конвертоплан пройдет цикл испытаний и будет принят на вооружение. При самом оптимистичном сценарии мы увидим этот конвертоплан в нашей армии через пять лет, при пессимистичном — через десять, то есть в пределах нынешней госпрограммы вооружений 2018-2027», — отметил специалист.

Эксперт отметил, что в настоящее время ВДВ необходим конвертоплан, который дополняет и расширяет возможности традиционных вертолетов, в частности по дальности и скорости полета. Также в машине могут быть заинтересованы силы специальных операций.

В августе ректор Казанского национального исследовательского технического университета Альберт Гильмутдинов заявил, что конвертоплан массой 6,7 килограмма, разработанный в Татарстане по заказу Минобороны, успешно прошел испытания.

В настоящее время в США серийно выпускается пилотируемый конвертоплан Bell V-22 Osprey полетной массой 27,4 тонны, способный развивать скорость до 509 километров в час в самолетном режиме. С 1988 года произведено более 300 таких машин стоимостью около 70 миллионов долларов каждая.

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