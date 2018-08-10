Россия испытала конвертоплан

Беспилотный летательный аппарат, разработанный в Татарстане по заказу Министерства обороны России, успешно прошел испытания. Об этом на выставке «Казань АКТО 2018» заявил ректор Казанского национального исследовательского технического университета Альберт Гильмутдинов, передает ТАСС.

«Конвертоплан, который взлетает как вертолет, а потом летит как самолет, испытан, реально летает, сделан по заказу Минобороны РФ. Дальность полета — 100 километров, крейсерская скорость — около 100-140 километров в час, может зависать как вертолет, то есть комбинация вертолета и самолета», — сказал руководитель вуза.

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Взлетная масса беспилотного конвертоплана составляет 6,7 килограмма. Машина способна поднять в воздух 1 килограмм полезной нагрузки (фотоаппаратура, тепловизор и другое). Летательный аппарат можно применять в сфере энергетики и связи, дорожном и сельском хозяйстве, нефтегазодобыче.

Среди преимуществ летательного аппарата — отсутствие необходимости во взлетно-посадочной полосе, модульная сборка и технологии, рассчитанные на массовое производство.

В настоящее время в США серийно выпускается пилотируемый конвертоплан Bell V-22 Osprey полетной массой 27,4 тонны, способный развивать скорость до 509 километров в час в самолетном режиме. С 1988 года произведено более 300 таких машин стоимостью около 70 миллионов долларов каждая.

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