Власти Подмосковья отчитались о строительстве водозаборных узлов

Более 40 водозаборных узлов построили и модернизировали в Московской области с начала года, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 16 ноября.

В сообщении отмечается, что благодаря строительству водозаборных узлов улучшилось качество водоснабжения 70 тысяч человек. «Всего в 2018 году в рамках губернаторской программы "Чистая вода" планируется улучшить качество водоснабжения 210 тысяч жителей», — отметил Пестов.

При модернизации на водозаборных узлах устанавливаются станции водоподготовки и другое современное оборудование. Также специалисты снижают количество железа и других примесей в воде, уточнили в пресс-службе.

В июле губернатор Андрей Воробьев заявил, что большинство местных жителей получают качественную водопроводную воду. Он подчеркнул, что граждане замечают эффективность региональной программы «Чистая вода». По его словам, полностью вопрос с обеспечением людей чистой водой будет решен в ближайшее время. Программа по обновлению соответствующей инфраструктуры будет продолжена, заверил Воробьев.

В сентябре заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис отметил заслуги подмосковных властей в решении «застарелых проблем в водоснабжении». Он также подтвердил качество питьевой воды.