Немецкий шеф-повар накормит богатых туристов Омана

Шеф-повара из Германии Пауля Визера назначили бренд-шефом всех ресторанов гостиниц Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa и Shangri-La Al Husn Resort & Spa в Омане. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Прежде Визер занимался подготовкой к открытию отеля Melia Yangon в Мьянме. Также в 2007 году он занимал позицию су-шефа в отеле Shangri-La Al Husn. Под его управлением фирменный ресторан курорта Sultanah был признан лучшим международным рестораном высокой кухни по версии Oman Awards.

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Помимо этого, Пауль Визер работал в ресторанах с двумя звездами «Мишлен» в Германии и лучших ресторанах Арабских Эмиратов, отмеченных престижными наградами.

В июле три российских гостиницы получили премию World Travel Awards, которая присуждается в сфере туризма. Победителями стали петербургский Radisson Royal Hotel, московский Swissotel Krasnye Holmy и крымский Mriya Resort & Spa

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